Alfonso Signorini difende Riccardo Fogli | “Non è un bestemmiatore”

(Di sabato 17 dicembre 2022)ha aperto la ventitreesima puntata del Grande Fratello Vip 7 con il racconto di quanto successo con, squalificato appena 12 ore dopo il suo ingresso nel reality show. Il conduttore ha voluto lanciare un messaggio a tutto il pubblico e allo stesso cantante, spiegando anche chi ha scelto di buttarlo fuori dal programma. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 La difesa di: “È una persona rispettabilissima e sarebbe stato un grande concorrente” Il conduttore del reality show ha voluto dire la sua in merito alla questione di. Dalle parole del giornalista è apparso chiaro che lui non abbia avuto voce in capitolo, ma sia stata una scelta esclusivamente di Endemol ...

La puntata di sabato 17 dicembre del Grande Fratello Vip si apre con la difesa dinei confronti di Riccardo Fogli . Il cantante, entrato nella casa lo scorso lunedì è stato squalificato in meno di 24 ore dopo aver pronunciato una bestemmia. GF Vip, Riccardo Fogli ...Non c'è dubbio chedrizzerà le antenne sulla vicenda . E non è nemmeno escluso che, se dovesse odorare profumo di scoop, non possa portare in Italia la bella Cristina per un ... Tra Alfonso Signorini e Adriana Volpe nessun rancore: la foto della reunion in montagna Durante la puntata di questa sera Alfonso Signorini commenta la squalifica di Riccardo Fogli al GF Vip 7 e fa un appunto ...Continua a regalare grandi emozioni e a sorprendere la casa del Grande Fratello Vip, il reality che da più di due mesi, ormai, sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Dopo l’ingresso ...