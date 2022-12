The Weeknd condivide la nuova canzone Nothing Is Lost You Give Me Strength

Rockol.it

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo È già disponibile 'Nothing is Lost (You Give Me Strength)', il nuovo singolo di, colonna sonora originale del film "Avatar: La Via dell'Acqua". Scritta dae prodotta da Swedish House Mafia insieme a Simon Franglen, il brano racconta la storia epica, l'azione ...ha pubblicato una nuova canzone che, intitolata "Nothing Is Lost (You Give Me Strength)", è tratta dalla colonna sonora del film appena uscito "Avatar - La via dell'acqua" diretto da James ... The Weeknd, una canzone per il nuovo film “Avatar 2" Il sequel di Avatar è qui e The Weeknd ha contribuito con il brano “Nothing Is Lost (You Give Me Strength)” alla soundtrack ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...