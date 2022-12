Qatargate | il Pd sospende Andrea Cozzolino

(Di venerdì 16 dicembre 2022) La Commissione di Garanzia del Pd ha deciso dire “cautelativamente” l’eurodeputato, coinvolto nella vicenda. Il provvedimento “è immediatamente esecutivo”. La Commissione di Garanzia del Pd ha deciso dire “cautelativamente” l’eurodeputatoLa commissione si è riunita oggi, su richiesta del segretario Enrico Letta e “i componenti hanno deliberato dire cautelativamente l’onorevoledall’Albo degli iscritti e degli elettori del Pd, nonché da tutti gli organismi del partito di cui dovesse eventualmente essere parte. Il provvedimento adottato dal Pd sarà in vigore “fino alla chiusura delle indagini in corso da parte della Magistratura” relative allo scandalo ...

Inoltre 'tutti i lavori sui fascicoli legislativi relativi al Qatar, in particolare per ... Il sospetto del coinvolgimento di altri Paesi leggi anche, Antonio Panzeri e Francesco ...La risoluzione del Parlamento europeo In risposta al, intanto, il Parlamento europeo ha ... Inoltre "tutti i lavori sui fascicoli legislativi relativi al Qatar, in particolare per ... Qatargate, la diretta - Il Pd sospende l'eurodeputato Andrea Cozzolino Roma, 16 dic. (Adnkronos) - La commissione di Garanzia del Pd ha deciso di sospendere "cautelativamente" l'eurodeputato Andrea Cozzolino, coinvolto nella vicenda Qatargate. Il provvedimento ...