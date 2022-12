Preghiera del mattino del 16 Dicembre 2022 | “Donami la Tua forza”

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Agenzia ANSA

...un po' la storialuogo, partendo dalla prima presunta apparizione mariana, avvenuta ventotto anni fa: da quel giorno a Stupinigi c'è un'associazione che si raduna costantemente innel ......combatte! L'Ucraina prega! Oggi desidero continuare le nostre riflessioni e la nostra, il ... L'apostolo Paolo ci dice: Cristo ci ha liberato! Non cadiamo di nuovo sotto il timonepeccato. ... La preghiera del Papa, 'sulla guerra vinca la pace' Berchtesgaden, Baviera, Germania St. Moritz, Cantone Grigioni, Svizzera Zermatt, Canton Vallese, Svizzera St. Gilgen, Wolfgangsee, Austria Laghi di Plitvice, Croazia CANAZEI, Trentino Si trova all'est ...In un video girato lo scorso 8 dicembre e pubblicato su YouTube dai fedeli riuniti in preghiera a Stupinigi, nella struttura sullo stradone per Orbassano dove dal 1994 si commemora una presunta appari ...