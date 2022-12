Nuoto | mondiali vasca corta | Ceccon oro nei 100 misti uomini

OA Sport

Aidi vasca corta a Melbourne torna a trionfare l'Italia: torna ad essere il migliore Thomas Ceccon, l'azzuro polivalente già campione mondiale in vasca lunga a Budapest a giugno nei 100 dorso. ...Al termine della gara, tante facce sbigottite tra i nuotatori, che escono dalla vasca senza capire che cosa sia successo. L'organizzazione ha poi preso tempo procedendo alle premiazioni dei 200 rana e ... LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta 2022 in DIRETTA: Martinenghi e 4x50 stile argenti con rimpianti, Miressi bronzo in un 100 stile stratosferico! Quarto Razzetti, Mora e Ceccon in finale Thomas Ceccon è campione del mondo nei 100 misti: trionfo per il nuotatore veneto ai Mondiali in vasca corta 2022 di Melbourne. Arriva il terzo oro per l’Italia ed è una gara fantastica quella di ...L’errore di un ufficiale di gara porta alla ripetizione la finale dei 50 dorso uomini: episodio clamoroso ai Mondiali in vasca corta di Melbourne ...