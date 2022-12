Nikita Pelizon distrutta per Luca Onestini Il consiglio di Patrizia Rossetti

(Di venerdì 16 dicembre 2022)sta vivendo un periodo molto difficile da quando è entratoal Grande Fratello Vip 7. La triestina si è subito dichiarata per l’influencer ma lui non ha fatto altro che rifirarle due di picche e allo stesso tempo avere per lei delle attenzioni particolari, come dolci buonanotte e buongiorno dello stesso tenore, carinerie e un continuo starle vicino. Ma l’ultima puntata del reality show ha portato maggiore chiarezza per l’ex di Pechino Express e la ragazza ha deciso di allontanarsi dall’ex tronista perché non ricambiata. Una decisione difficile che ha portato l’influencer ad avere un crollo emotivo. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Ildi: “Devi prendere quello che lui ti può ...

La confusionaria situazione trae Luca Onestini porta la VIP a piangere . La Ragazza è decisamente in crisi e piange calde lacrime. Patrizia Rossetti accorre per confortarla e le dice che non vuole vederla così triste ...Nelle passate ore non sono mancate le lacrime, in particolar modo da parte di Edoardo Donnamaria e. A commentare i momenti di sconforto dei due Vipponi sono stati, puntuali, gli amici ... Gf Vip 7, nuovo allontanamento tra Nikita e Luca: “Adesso non mi parla” Riccardo Fogli rompe il silenzio dopo la squalifica dal GF Vip 7 e smentisce un gossip sul suo conto: le sue parole.Antonio Medugno a ruota libera sui concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Stasera, sabato 17 dicembre 2022, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. A ...