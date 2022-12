Mihajlovic | «Mi chiamano fascista per la vicenda Arkan | sono più comunista di tanti altri»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Sinisaè morto. A soli 53 anni. È stato sempre un personaggio controverso, soprattutto prima della malattia che lo ha stroncato. Riproponiamo un’intervista che nel 2009 concesse al Corriere della Sera edizione Bologna. Il 24 marzo 1999 la Nato cominciò i bombardamenti sulla Federazione Jugoslava. Quando l’hai saputo? Dov’eri? «In ritiro con la nazionale slava. La notte prima ci avvisarono che la guerra sarebbe potuta cominciare. Eravamo al confine con l’Ungheria, la Federazione ci trasferì in fretta a Budapest. La mattina dopo sulla Cnn c’erano già i caccia della Nato che sventravano la Serbia». Qual è stata la tua prima reazione? «Ho contattato i miei genitori, stavano a Novi Sad. Li ho fatti trasferire a Budapest, ma papà non voleva. Da lì siamo partiti per Roma (ai tempi giocava nella Lazio, ndr), ma dopo due giorni mio padre Bogdan ha voluto tornare in ...