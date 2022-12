“Mbappé è il figlio spirituale di Pelé” | la previsione dell’ex giocatore del Real Madrid

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Argentina-Francia è la finale del Mondiale 2022 in Qatar: le due squadre si affronteranno questa domenica, alle ore 16:00 italiane, al Lusail Stadium. L’ultimo mondiale vinto dall’Argentina risale al 1986, quando nell’albiceleste giocava Maradona; i Bleus, invece, sono i campioni in carica e proveranno a ripetersi. “Messi enon giocheranno uno contro l’altro”, le parole di Karembeu Come riportato da Tuttomercatoweb.com, Karembeu, exdi Sampdoria e, ha commentato e analizzato la sfida: “Non è una partita nella partita, perché i due uomini, Messi e, per la loro posizione in campo, non dovranno giocare uno contro l’altro. Ma la loro presenza domenica sul prato del Lusail Stadium è la più grande attrattiva del calcio mondiale“.Messi ...