(Di venerdì 16 dicembre 2022) Per spiegare politicamente la genesiin Ucraina non basta la narrazione comunemente condivisa di aggredito e aggressore, che dà una comprensione etica del conflitto. Ad aiutarci nell’analisi è una testimone d’eccezione: l’ex cancelliera tedesca Angela

Corriere della Sera

Un racconto reso ai carabinieri, davanti ai giudici si è avvalsofacoltà di non rispondere, ma che è al vaglio degli investigatori. Per il gip Chiara Valori, Bifronte, che deve rispondere di ...E non può ledere il diritto alla tutelabuona fama. Non è ammissibile continuare a procedere ...un serio processo che sulla base di prove documentate abbia approfondito e verificato ladei ... La verità della guerra, secondo Merkel