La Spagna dice sì al “congedo mestruale” e assorbenti gratuiti

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Rivoluzione innel mondo del lavoro per le donne, il Congresso ha approvato unspecifico per le donne che hanno mestruazioni dolorose e invalidanti, vengono infatti riconosciuti tre giorni al mese per le donne con ciclo doloroso. Ilriconosciuto solo sulla base di un certificato medico. La misura fa parte della più complessa riforma sulla salute sessuale e riproduttiva e l'interruzione volontaria della gravidanza approvata dal Congresso a Madrid.È stata decisa anche la distribuzione gratuita di prodotti per l'igienein scuole, carceri, centri femminili, centri civici, centri sociali o enti pubblici. Ma non solo la norma dà una garanzia più estesa del diritto all'interruzione di gravidanza, al finanziamento tramite il sistema pubblico di contraccettivi e della cosiddetta "pillola del ...

