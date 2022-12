Jolanda Renga | «Mi dico da sempre che sono brutta | ma il mio sogno non è essere bella o la sosia dei miei genitori»

Leggi su corriere

(Di venerdì 16 dicembre 2022) La figlia 18enne di Ambra Angiolini e Francescoha deciso di rispondere ai commenti di chi la critica per l’aspetto: «a chi si sente come me di non farsi abbattere da certe parole. Nella vita il mio desiderio è provare a migliorare un po’ il mondo»