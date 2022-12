Il ricordo di Sorrentino | 'Il mio esordio in Serie A? Una partita che non si doveva nemmeno giocare'

Movieplayer

...e non lo considera nemmeno adesso unma occasione di cocciuta poesia per tutti i vivi e i morti con cui possiamo ogni momento tornare sui balconi di Napoli, come ha volutonel film ...... cogliendo l'occasione anche di rivivere nella memoria e nelcoloro che ci hanno lasciato ... Gianna Scaramuzzino, Elio Scaramuzzino, Mario Scavo, Fortunato Serrao, Umberto Salvatore, ... Il mio amico Massimo, la recensione: In ricordo del grande Troisi Ha ricordato anche le vittime della tragedia di Ischia il vescovo di Napoli, Mimmo Battaglia, nell'omelia della messa per la festa dell'Immacolata alla chiesa ...Un'azienda radicata sul territorio e a fortissima vocazione familiare - vi lavora la quinta generazione del fondatore - ma con un'altrettanto forte vocazione all'export, che ne fa un miscela quasi uni ...