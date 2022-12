Gragnano | 14enne vittima di bullismo per anni | 5 giovani arrestati

Leggi su 2anews

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Un ragazzo di 14di, in provincia di Napoli, è statonegli ultimi tredi una serie di atti didi fronte ai quali avrebbe anche manifestato la volontà di togliersi la vita. Sono statie sono finiti in comunità cinque minorenni indagati, a vario titolo, per atti persecutori