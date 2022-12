Gas | l’Italia riduce i consumi | basterà per i prossimi mesi?

Leggi su italiasera

(Di venerdì 16 dicembre 2022) (Adnkronos) – Gli italiani consumano meno gas. E la buona notizia è che a fine invernopotrebbe riuscire a non intaccare le riserve strategiche. Merito di un autunno mite, sicuramente, ma anche di un calo generalizzato dei, che riguarda le imprese e anche le abitazioni private. Secondo i calcoli dell’Ispi, come spiega a Money.it l’analista Matteo Villa, gli italiani stanno risparmiando tra il 10% e il 15% sui riscaldamenti e il consumo del gas in casa. Un dato che non riguarda solo le settimane di ottobre e novembre, più calde del solito, ma che sembra confermarsi anche a parità di temperatura. Se il trend dovesse confermarsi questo, quindi, i 4,5 miliardi di metri cubi delle riserve strategiche potrebbero essere al sicuro a marzo. Il che vuol dire che i razionamenti non saranno necessari, almeno non nell’immediato. Va però ...