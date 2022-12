Combinata nordica | Jarl Magnus Riiber vince anche a Ramsau Ottima Italia | Samuel Costa dodicesimo | top-20 per Pittin

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Quarta vittoria stagionale per. Il leader della Coppa del Mondo ditimbra nuovamente il cartellino e lo fa in un contesto di gara particolarmente favorevole alle sue caratteristiche, in Austria, in quel di. Successo numero sessanta per lui nel massimo circuito internazionale (contandole prove a squadre). Dominio sull’HS98 per il detentore della Sfera di Cristallo che non ha avuto patemi a dominare la prima Gundersen del week-end, gestendo l’ampio margine nella 10km sugli sci stretti. Dietro di lui si è formato un terzetto di qualità che ha provato ad inseguire, ma si è poi dovuto limitare a giocarsi il podio allo sprint: secondo Jens Luraas Oftebro davanti a Vinzenz Geiger, con Johannes Lamparter quarto. Quinta piazza ...