Apricena | femminicidio | donna uccisa in casa dal marito a colpi di pistola Indagine dei carabinieri

l'Immediato

Spara alla moglie quattro colpi di pistola e la uccide . L'ultimo caso diarriva da, paese in provincia di Foggia . L'uomo, un 56enne, ha presumibilmente colpito e ucciso la donna e madre dei suoi figli ed è stato arrestato venerdì mattina. A dare l'...E' stata uccisa a colpi di pistola in casa da suo marito Giovanna. E' la seconda donna uccisa in poche ore nel nostro ... Giovanna uccisa dal marito, poi l'uomo si barrica in casa ma i carabinieri lo arrestano. Il femminicidio ad Apricena APRICENA (FG) - Nuovo femminicidio ad Apricena, nel Foggiano, dove un 56enne, ex guardia giurata, ha ucciso la moglie nella propria abitazione. La vittima, una quarantenne, è stata colpita con almeno ...Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, offrirti pubblicità o contenuti personalizzati e analizzare il nostro traffico. Cliccando “Accetta tutti”, acconsenti al nostro ut ...