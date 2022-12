16 dicembre 1952 | Buon Compleanno a

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Sull'attuale numero del Guerin Sportivo Mimmo Carratelli ha ricordato il Napoli che sfiorò lo scudetto nel campionato 1980-'81. Era quella l'ultima stagione con la maglia del 'Ciuccio' di WalterSpeggiorin, il quale era tornato a vestire la casacca partenopea nel '79: l'aveva infatti già indossata nell'annata 1976-'77, quando realizzò quattro reti in Coppa delle Coppe. Ma i tifosi di lungo corso ricordano un gol non convalidato nella semifinale di ritorno contro l'Anderlecht... Con il Napoli ha disputato 57 gare in Serie A con sette realizzazioni, tredici partite in Coppa Italia e cinque in Coppa delle Coppe. E' nato il 16, lo stesso giorno di Graziani: e nel 1981 Ferlaino cercò di portare in riva al Golfo 'Ciccio de Subiaco', il quale però aveva già dato la parola alla Fiorentina.