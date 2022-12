Sollevamento pesi | Mondiali 2022 | doppietta cinese nei -81 kg | trionfo storico per la Norvegia nei -89 kg

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Nella notte italiana è andata in archivio la decima giornata di gara dei Campionatidi, in corso di svolgimento al Gran Carpa Américas Corferias di Bogotà (in Colombia) e valido come primo evento del periodo di qualificazione a cinque cerchi verso i Giochi di Parigi 2024. Nella categoria (olimpica) femminile fino a 81 kg è arrivata la, con il successo di Xiaomei Liang con 270 kg (118+152) davanti alla connazionale Zhouyu Wang con 266 (115+151) e all’ecuadoriana Tamara Salazar Arce con 262 (114+148). Da segnalare l’oro di strappo conquistato dall’ucraina Iryna Dekha con 122 kg, precedendo nella classifica di specialità la compagna di squadra Alina Marushchak con 119 kg., Giulia ...