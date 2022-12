Sky-Marchetti | E' fatta per lo scambio Bereszynski-Zanoli

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Luca,giornalista ed esperto di mercato di Sky,ha parlato a Radio Marte,nel corso di "Forza Napoli",di seguito le sue parole : " "Il prestito dipersi può considerare in dirittura d'arrivo anche con il rientro di Contini che dovrebbe fare il terzo portiere visto che noi sappiamo che rimarrebbe anche Sirigu. In questo modo la Samp abbasserebbe il proprio monte ingaggi. Il Napoli ha colto un'opportunità di mercato prendendo un giocatore che ha un tasso di esperienza più alto di, un giocatore che è andato al mondiale e conosce la realtà italiana. Sulla qualità, ancora non lo sappiamo. Demme potrebbe andare a Salerno se il club granata si accollasse tutto lo stipendio del giocatore oppure se il Napoli si offrisse di contribuire al pagamento di una parte da qui alla fine del ...

Luca, giornalista, è intervenuto a Radio Marte. "La Croazia non è più una sorpresa, forse lo è vedere Modric a 37 anni così decisivo e carismatico, molto più uomo - squadra di Ronaldo, per ...