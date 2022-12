(Di giovedì 15 dicembre 2022) (Adnkronos) –, il compagno dell’eurodeputata greca Eva Kaili indagato nella vicenda della corruzione dal Qatar, ha. Secondo quanto riporta Le Soir stamani, citando documenti giudiziari, l’ex assistente di Antonio Panzeri che lavorava per l’eurodeputato del Pd Andrea Cozzolino, ha ammesso agli inquirenti belgi guidati dal giudice Michel Claise di aver fatto parte di un’organizzazione utilizzata dal Marocco e dal Qatar per condizionare i processi decisionali dell’Ue. L'articolo proviene da Italia Sera.

Adnkronos

Un'indagine che, secondo alcunigreci " tra cui Mega Tv " coinvolgerebbe una sessantina di ... Il "", insomma, sta diventando una Spy Story " scrive Repubblica . Con un protagonista ...... due dei quattro principali indiziati del "". A deciderlo sono stati ieri i giudici della ... la portata dell'inchiesta è sottolineata anche dal modo in cui essa è nata: stando aibelgi, ... Qatargate, media: "Francesco Giorgi ha confessato" Sarebbe stato un blitz degli 007 a scoperchiare il vaso di Pandora della corruzione. E si apre anche la pista delle influenze dal Marocco. Fermo confermato per Panzeri e Giorgi ...Qatargate: media, Giorgi ha confessato, gestiva i contanti. Davanti agli inquirenti belgi avrebbe confermato di aver fatto parte di un'organizzazione utilizzata da Marocco e Qatar per interferire e co ...