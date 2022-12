Presentata a Milano la 42km piu? veloce d’Italia Si correra? il 2 aprile 2023 Yeman Crippa Ambassador dell’evento

(Di giovedì 15 dicembre 2022) E’ stataoggi a Palazzo Reale laMarathon edizione. Alla 21a edizione sarà un’altra grande giornata di sport per tutti: atleti professionisti, runner, famiglie e anche per la stessa citta?. Come ogni anno, grande attenzione a sostenibilita? e solidarieta?. La nuova maglia dellaMarathon. Foto Gian Mattia D’Alberto / LaPresse Si? il prossimo 2. Confermato il tracciato ad anello, con partenza e arrivo nel cuore della citta?, in Corso Venezia. Organizzata da RCS Sports & Events – RCS Active Team, lamaratona sul suolo italiano riproporra? il capoluogo lombardo quale capitale del running, che nel 2022 ha saputo coinvolgere, tra maratona e staffetta, oltre 13 mila ...

torna sul palcoscenico del grande running. Nel cuore del capoluogo meneghino, a Palazzo Reale, è stataoggi laMarathon edizione 2023. Sarà la 21della sua storia e, facile prevederlo, un'altra grandissima giornata di sport. Per tutti: atleti professionisti, runner, famiglie e anche ...