' Porta a Porta' | alle 23 20 su Rai 1 | Maurizio Landini ospite di Bruno Vespa

Rai Storia

E da oggi fino a Natale e Capodanno cosa ci aspetta Il sito del colonnello Mario Giuliacci prevede temperature in calo per colpa di Nina (un fenomeno cheal raffreddamento della temperatura ...Nuovo sondaggio sul mondo della politica. Nella trasmissione del 15 dicembre di, programma televisivo di Rai1 condotto da Bruno Vespa, è stata pubblicata una rilevazione realizzata da Euromedia Research di Alessandra Ghisleri relativo alle intenzioni di voto degli italiani. ... Giorgio Parisi a "Porta a Porta" - RAI Ufficio Stampa Alcuni commercianti nel mercato di Porta Nolana sono andati in escandescenza quando i miltiari hanno disposto il sequestro dei loro prodotti messi in vendita illegalmente e soprattutto in carenti ...Riccardo Fogli dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip sarebbe andato su tutte le furie. Il cantante è stato eliminato dalla casa per una bestemmia dopo nemmeno 24 ore dal suo ...