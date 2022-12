Mondiali 2022 | Maradona e Messi | così diversi e così uguali - Sport - Calcio - quotidiano net

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Tanto era guascone Diego, quanto è riservato e invisibile Leo: in attesa di domenica, l'eterno paragone tra i due è per il ...

Ad Al Khor, la Francia di Didier Deschamps sconfigge gli africani per 2 - 0 e agguantano la seconda finale di seguito, dopo quella deirussi del 2018, da cui sono usciti vincitori. A ...Per gli uomini di Deschamps, che domenica contro l'Argentina potrebbe diventare il secondo ct a vincere duedopo l'italiano Vittorio Pozzo (1934 - 1938), prestazione maiuscola di Griezman, ...(ANSA) - ROMA, 14 DIC - "Questa vittoria suscita emozione, fierezza e orgoglio. Oggi è stata importante, anche se non è la finale. Non è mai semplice e abbiamo avuto anche fortuna, ma i giocatori sono ...Il centravanti del Senegal e il suo compagno di squadra, polacco, sono stati impegnati ai Mondiali in Qatar. Dopo l'eliminazione, hanno beneficiato dei giorni di riposo concessi da contratto a tutti i ...