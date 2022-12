Made in carcere | ecco Bill Box per celebrare il Natale

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Creare condividere e donarsi benessere. Il BIL BOX diinemoziona con la bellezza dei prodotti e le storie di chi li ha realizzati. Il progetto BIL – Benessere Interno Lordo, sostenuto dalla Fondazione con il Sud, vede coinvolti 65 soggetti in stato di detenzione e 8 partner dislocati in 3 Regioni del Sud Italia – Puglia, Campania e Basilicata. In questi territori, Officina Creativa lavora per replicare il modello di “economia rigenerativa” sviluppato attraverso il social brandin, creando nuovi posti di lavoro, trasferendo le proprie competenze e la propria esperienza ad altre cooperative ed associazioni, e valutare – attraverso una ricerca condotta in collaborazione con l'Università Cattolica di Milano – l'impatto sociale che queste attività generano su più livelli – individuale, comunitario ...

Sono pronte le Pigotte 'in', realizzate dalle detenute della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino. Le bambole di pezza dell'Unicef sono state ritirate dal presidente provinciale Antonio Sgroi. Per ...I tessuti arrivano da aziende che hanno la necessità di disfarsene e i sarti sono persone in stato di detenzione. Sui prodotti, cucita con orgoglio, l'etichettain, "manufatto di valore realizzato con tessuti di recupero". Accessori per la casa, braccialetti, shopper bag, gadget, sacchetti per le bomboniere, coprisella per le bici, ma anche capi ... Made in Carcere, il laboratorio sartoriale che dà una seconda vita a tessuti e materiali Sono pronte le Pigotte 'made in carcere', realizzate dalle detenute della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino. Le bambole di pezza dell'Unicef sono state ritirate dal presidente provinciale ...(Adnkronos) - Si chiama Made in Carcere, per esteso "manufatto di valore realizzato con tessuti di recupero", il progetto nato nel 2006 nelle case circondariali di Lecce, Trani e Matera. Accessori per ...