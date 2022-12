Le 200 righe con cui l’Europa ha stroncato la Superlega | manca solo il dito medio ad Agnelli

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Note stampa a parte, vale la pena di leggersi le circa 200di “parere argomentato” che l’Avvocato generale della Corte di giustizia europea, il greco Athanasios Rantos, ha messo nero su bianco per disinnescare in punta di diritto le ultime speranze di vita della. E’ un “papello” tecnico ma istruttivo: rappresenta la mazzata finale al progetto separatista, e un epitaffio legale della grande avventura di Andreae Florentino Perez su tutti. Il parere è così deciso, quasi “violento”, che sembra scritto di proprio pugno da Ceferin. Non resta sul generico, entra nelle more della questione che verrà poi giudicata in via definitiva dalla Corte non prima di marzo, con una sentenza che peraltro non prevede appello. E non è un rapporto qualunque: per tradizione il parere dell’Avvocato generale “consiglia” e di fatto ...