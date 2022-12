Kim | «Le voci di mercato m’infastidiscono | sto bene a Napoli»

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Kim Min-Jae si concede alla tv coreana nel programma You Quiz parlando dei accostamenti dia Tottenham e Manchester United. Il difensore ex Fenerbahce si detto molto infastidito, dichiarando: “A me infastidiscono molto lediche girano su di me. Io sono appena arrivato a, da soli 6 mesi, mi trovo benissimo in azzurro. Ho evitato interviste finora proprio per questo motivo”. Kim avrebbe una clausola rescissoria da 45 milioni valida solamente per l’estero che potrebbe essere esercita solamente nei primi 15 giorni delestivo. Il sudcoreano ha avuto un grande impatto nelrendendo meno amaro l’addio di Koulibaly. Tra lo scetticismo generale ha saputo imporsi, facendosi apprezzare sopratutto per l’impegno; iconico l’intervento a gamba alta su ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

Il sudcoreano non pensa a un futuro in Premier League: 'Ho evitato le interviste proprio per questo ...... il difensore del Napolinon ha nascosto quanto non sopporti le recenti indiscrezioni nei suoi confronti: " A me infastidiscono molto ledi mercato che girano su di me. Io sono appena ... Napoli, Kim: "Le voci di mercato mi infastidiscono: in azzurro sto bene" ForzAzzurri.net - Le parole di Kim sulle recenti voci di mercato che lo hanno coinvolto Kim Min-jae arrivò in estate dal Fenerbahce. Il suo era un compito arduo, non far ...Il difensore sudcoreano nelle ultime settimane è stato accostato al Tottenham e al Manchester United Nelle ultime settimane, Kim è stato accostato a due top club della Premier League: il Tottenham e i ...