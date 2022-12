(Di giovedì 15 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Chiaramente invi è una, ma ildal”, molti temono il caos o “una dittatura militare delle Guardie della Rivoluzione”. A tre mesi dalla morte di Mahsa Amini il 16 settembre, dopo l’arresto della polizia moraleiana per il velo mal indossato, a fare il punto della protesta con l’Adnkronos è Meir Litvak, docente di Storia del Medio Oriente edd’dell’università di Tel Aviv. “Il velo – spiega – è stato soltanto la molla scatenante, ma diversamente dalle altre vole, chi protesta chiede un cambio di, non delle riforme. E’ una combinazione di rimostranze economiche, sociali e politiche. I giovani non vedono un ...

Yahoo Finanza

Lo sviluppo più controverso nelle relazioni bilaterali, spiega all'AGI l'analista iranianodi difesa, è stata la decisione dell'di fornire assistenza militare a Mosca, di fatto ...di politica internazionale, in particolare di Medio Oriente, è uno dei massimi interpreti ... In questa intervista ad Atlantico Quotidiano affronta il tema delle proteste in corso in, l'... Iran, esperto Israele: "Rivolta senza precedenti, ma regime lontano dal cadere" Nell’ultima settimana sono stati impiccati in Iran due giovani manifestanti. I tribunali hanno forzato l’interpretazione di una norma della sharia, il reato di moharebeh, la guerra contro Dio, applica ...Ad analizzare la rapida evoluzione delle relazioni tra Mosca e Teheran - destinate a diventare sempre più intense - è Abdolrasool Divsallar, visiting professor all'Università Cattolica del Sacro Cuore ...