(Di giovedì 15 dicembre 2022) Nella seconda parte della docuserie sui Sussex, il principe racconta un clamoroso retroscena prima del trasferimento in Canada che riguarda la compianta sovrana: «Avevamo un appuntamento, dovevamo vederci. Ma mi dissero via messaggio che era impegnata. La chiamai e mi rispose che non sapeva di esserlo»

Facendo riferimento al fatto che il principevive ormai da tempo stabilmente in California , ... E anche da parte sua non èun pizzico di ironia nel sottolineare di non aver ancora ...... subito dopo la Megxit , la famosa fuoriuscita volontaria die Meghan dalla famiglia reale che aveva preso il mondo alla sprovvista, c è chi guardando indietro si è mortificato per il... Harry e il mancato incontro con la regina Elisabetta: «Hanno impedito a un nipote di vedere sua nonna» Gli ultimi episodi della serie da 100 milioni rivelano attacchi senza precedenti alla Royal Family. Che avrebbe addirittura passato notizie false alla stampa. Uno stress che, accusano i Sussex, sarebb ...L'ha rivelato un amico di Kate, specificando che la moglie di William è «per natura affettuosa con tutti». Ennesima smentita, dunque, a quanto dichiarato da Meghan Markle nella docuserie Netflix. L'ex ...