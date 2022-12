Corriere dello Sport

Un esordio battezzato come 'tardivo' quello dial Mondiale qatariota. Per tutti ma non per un utente che, su Twitter, ha elaborato una particolare teoria sul romanista. Tutto inizia al termine ......lo scorso anno e l'ultima estate lo ha preferito al possibile sbarco in nerazzurro di Paulo, ...Marotta e Ausilio che in estate potrebbero sacrificare proprio Correa per dare l'assalto al... "Dybala è il figlio di Scaloni": l'incredibile teoria virale sui social L'attaccante della Roma e il figlio del ct dell'Albiceleste sono i protagonisti di una bizzarra tesi formulata da un utente su Twitter: ecco i dettagli ...Thuram rimane il primo obiettivo in attacco per l'Inter per la prossima estate. Possibile un addio: seconda parte di stagione decisiva ...