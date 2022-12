Domani sciopero generale in 11 regioni | rischio paralisi città

Sky Tg24

Va avanti la mobilitazione della Cgil e della Uil contro la manovra.ci sarà unogenerale in 11 regioni che colpirà tutti i settori, dai trasporti alla sanità alle banche. Le regioni interessate sono Alto Adige, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, ...Contro la manovra di governo, a Roma, scendono in piazza i sindacati. Per protestare contro la Legge di Bilancio varata ... La Cisl, invece, si è chiamata fuori dallo. Possibili disagi ... Sciopero 16 dicembre, coinvolti anche mezzi di trasporto e benzinai: ecco dove Continua l'inferno per i pendolari. Domani in Campania sciopero del personale ferroviario, pevisti disagi sui treni regionali delle Ferrovie dello Stato. Circoleranno regolarmente le Frecce, gli Inter ...Domani previsto lo sciopero in Campania: disagi sui regionali Fs, circolazione Frecce e intercity sarà regolare.