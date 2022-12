Di corruzione in Piemonte scrissi un anno fa | mi chiamò la sindaca per spiegarsi | ora è in manette

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Mercoledì 14 dicembre la Procura della Repubblica di Asti ha disposto l’arresto dei sindaci di Vezza d’Alba e Montaldo Roero, Carla Bonino e Fulvio Coraglia, ed emesso ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 14 persone (8 ai domiciliari): funzionari pubblici, professionisti ed imprenditori. I reati:per atti contrari ai doveri d’ufficio, truffa aggravata ai danni dello Stato, turbativa d’asta, falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Il 12 agosto del 2021 ho raccontato proprio questa storia. L’indagine allora era circoscritta al solo Comune di Santo Stefano Roero: un buco di 1,3 milioni nel bilancio a opera del sindaco Renato Maiolo, arrestato poco prima insieme al segretario comunale, che esercitava anche in altri comuni del circondario, e a due tecnici, ...

l'architetto braidese Cinzia Gotta (già a processo per Feudo 1) e il suo socio Aldo Rocchetti; l'ingegnere Gianluca Comba dirigente della Regione. Arrestato inoltre Fulvio Coraglia, dalla per atti contrari ai doveri d'ufficio, alla turbativa d'asta, alla falsità dell'Unione dei Comuni roerina Clarice Giacone e per il dirigente tecnico della Regione.