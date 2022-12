Argentina campione? Nella città natale di Scaloni non si festeggerà per un grave lutto

Corriere dello Sport

... mentre il duo Brando e Silvana, coppia magica proveniente dall'che fonde magia, teatro, ... prestigiatore prodigio eitaliano di magia a soli 16 anni. A condurre il pubblico in ...... mentre il duo Brando e Silvana, coppia magica proveniente dall'che fonde magia, teatro, ... prestigiatore prodigio eitaliano di magia a soli 16 anni. A condurre il pubblico in ... Argentina campione: la clamorosa profezia di Maradona in una foto di 36 anni fa Il direttore di gara, ex calciatore, ha già trovato Messi contro l'Australia agli ottavi e Mbappé contro la Danimarca nella prima fase ...L'Argentina può tornare sul tetto del mondo dopo 36 anni e in tutto il Paese cresce l'attesa per la finalissima di domenica. In caso di vittoria della squadra di Scaloni contro la Francia sarà diffici ...