Ucraina | ambasciatore in Italia | ' lottiamo per valori che in Europa ci accomunano'

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "E' un premio importante, conferito a persone che con il loro coraggio rendono il mondo migliore: soldati, volontari, medici, personale delle centrali elettriche, che non si stancano e che lottano per il prezzo più alto, quello della libertà, prerequisito indispensabile per la democrazia. Per molti la libertà è scontata, come l'aria, ma noi combattiamo per la nostra terra e per il nostro futuro e per iche con voi condividiamo". Lo ha detto l'ucraino inYaroslav Melnyk durante la cerimonia di premiazione, in Senato, del Premio Sacharov 2022 del Parlamento europeo, conferito al popolo ucraino. "Putin e la Russia vogliono vederci in ginocchio", ha aggiunto l', parlando di "100 round in cui è stata offerta la pace a Mosca. Ma la Russia non la vuole e ...