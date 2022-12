Tajine di pollo e verdure

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Il è un pietanza tipica della cucina del Nord Africa, diffusissimo in particolare nel Marocco. Un piatto di origine araba che prende il nome dal tradizionale tegame utilizzato per la sua cottura: un utensile in terracotta smaltata composta da due parti, una inferiore piatta con bordi bassi e una superiore a forma conica. Questo particolare tegame durante la cottura permette di mantenere all’interno tutti i succhi e i profumi, regalando alla carne una particolare morbidezza e all’intera pietanza un sapore più netto e una maggiore intensità aromatica.PROCEDIMENTOPulisci e taglia a pezzi grossi la carota il peperone e la melanzana.Affetta lo zenzero fresco.Nelprepara un soffritto con olio aglio e cipolla.Aggiungi le fettine di Zenzero le carote le melanzane e il peperone e fai insaporire.Spremi mezzo limone e aggiungi i ceci precotti.Condisci con la curcuma e ...