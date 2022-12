Scuola | Frassinetti | ' ritardi su asili dovuti a governo precedente'

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Oggi la collega Boschi nel question time in commissione Cultura alla Camera suglinido e le scuole dell'infanzia ha accusato ildi presunti tagli. Dimentica però di dire che se ci sono statisui tempi di realizzazione degli obiettivi è colpa del. Infatti il cronoprogramma era fissato a marzo 2022 molto prima che questosi insediasse. Il nostroinvece ha messo in atto numerose iniziative proprio per recuperare il tempo perduto". Così il sottosegretario all'Istruzione ed al Merito, Paola

