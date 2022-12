Quali sono i migliori film di Natale da vedere in streaming su Netflix a dicembre 2022 | il catalogo completo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Ilè sempre più vicino, ormai manca davvero poco e potremo festeggiare una delle ricorrenze certamente più amate ed apprezzate di sempre. E quale modo migliore di festeggiare la ricorrenza se non con un bel? Magari in compagnia dei propri cari, per trascorrere qualche ora di relax, al caldo, dopo una bella scorpacciata. Se non avete idee, niente paura, ci pensache, proprio in occasione delle festività, ha preparato per i suoi clienti una ricca lista die serie televisive a tema per facilitare l’orientamento nella scelta. Tante storie, italiane ma anche internazionali, da condividere con amici e famiglia. La piattaforma dipiù famosa, come del resto già accaduto negli anni precedenti, dedicherà all’argomento una vera e propria sezione specifica, con tanti ...