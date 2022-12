Nuoto | Mondiali vasca corta | argento per l' Italia nella staffetta 4x50 mista mista**

RaiNews

Seconda giornata deidiin vasca corta a Melbourne : dalle 9:30 il via alle gare con la diretta su Sky Sport, in streaming su Now e gli aggiornamenti in tempo reale sul sito. ...Dopo i due successi di Gregorio Paltrinieri e della 4 100 maschile, l'Italia punta ad essere protagonista anche nella seconda giornata deidiin vasca corta 2022 in scena a Melbourne , in Australia. Nelle batterie della nottata italiana la prima qualificazione arriva da un'altra staffetta, la 4 50 mista mista , che ottiene ... Mondiali di nuoto in vasca corta a Melbourne: l'oro nei 1500 stile libero di Gregorio Paltrinieri A Melbourne seconda giornata di gare e altre medaglie in palio allo Sports and Aquatic Centre di Albert Park. Attesa per la staffetta 4x50 mista mix e per Lorenzo Mora nei 100 dorso. Martinenghi, Cera ...Seconda giornata dei Mondiali di nuoto in vasca corta a Melbourne. Nelle batterie della notte, tutti gli italiani sono riusciti a superare il primo step. Nicolò Martinenghi è in semifinale dei 100 ran ...