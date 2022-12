(Di mercoledì 14 dicembre 2022)si è qualificato per la Finale dei 100 metri stile libero ai Mondiali 2022 diin vasca corta. L’azzurro ha completato la propria semifinale in terza posizione con il crono di 45.74, a 19 centesimi da Jordan Crooks (rappresentante delle Isole Cayman) e alle spalle dell’australiano Kyle Chambers. Il nostro portacolori ha staccato il biglietto per l’atto conclusivo con il quarto tempo complessivo e domani cercherà il colpaccio a Melbourne (Australia).ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Sono contento del tempo che ho nuotato, ci sto mettendo un po’ a carburare. Sono riuscito finalmente a nuotare bene. Domani sarà difficile, ma proveremo a. Ildelcon la staffetta è ...

OA Sport

Specialità reginaMiresi e Thomas Ceccon entrano di forza in finale nei 100 sl: il campione del mondo torinese potrà fare di tutto pur di confermarsi come nel 2007 in vasca lunga fece ...... l'Italia punta ad essere protagonista anche nella seconda giornata dei Mondiali diin vasca ... SEGUI IL LIVE DELLA SESSIONE POMERIDIANAMiressi e Thomas Ceccon cercano il successo ... Nuoto, Alessandro Miressi: "Proverò a vincere. Anche io ho un record del mondo" Di Gianmario Bonzi L’aspetto più intrigante della prima giornata di finali a Melbourne, per i Mondiali in vasca da 25 metri, non risiede nemmeno nei due ori conquistati dall’Italia, prevedibili anche… ...Gli azzurri Lorenzo Mora, Nicolò Martinenghi, Silvia Di Pietro e Costanza Cocconcelli firmano il primato europeo e chiudono dietro solo agli Usa ...