Niente discorso in Parlamento e niente hockey | Mosca conferma Giallo su Putin

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Sarà un Natale di guerra. Il Cremlino ha escluso una tregua al conflitto in Ucraina in coincidenza con le festività natalizie. "Non abbiamo ricevuto nessuna proposta", ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, rispondendo alle domande su una possibile tregua natalizia, riferisce Interfax. "L'operazione militare speciale continua", ha sottolineato. Il principale compito delle Forze Armate russe è "proteggere" le popolazioni delle zone occupate, ha la "voce" di Vladimirammettendo che la situazione è "difficile" nella regione di Donetsk, una delle quattro che la Russia ha annesso illegalmente. Quando si parla di tregua natalizia, va ricordato che in Occidente il Natale si celebra il 25 dicembre, mentre in Russia la festa è il 7 gennaio. In Ucraina verranno festeggiate entrambe le date. Intanto fa clamore la decisione didi ...