Mondiali 2022 | oggi la seconda semifinale | Francia-Marocco

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) (Adnkronos) – Si gioca la, aiin Qatar. Alle 20 le due squadre scendono in campo per giocarsi l’accesso alla finale di domenica. Per ragioni storiche, politiche e culturali,è una partita nella partita. Il passato coloniale, l’indipendenza, l’influenza che non si è mai esaurita, la quantità di marocchini nati ine di francesi con origini marocchine. Il calcio, a questi livelli, può essere l’occasione per confermare la superiorità che il pronostico e la storia assegnano allao, al contrario, per consumare una gigantesca rivalsa. E’ anche una partita che va oltre il confronto tra due nazionali. E’ l’Europa, e il mondo occidentale, che si confronta con ...