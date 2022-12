Mi casa es tu casa salta l’appuntamento | quando tornerà Cristiano Malgioglio

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Mies tuè il nuovo programma tv che va in onda su Rai 2 in prima serata, tutti i mercoledì. Il conduttore della trasmissione è. Al momento, dei cinque appuntamenti previsti, il pubblico ha potuto vederne uno solo. Il secondo sarebbe dovuto andare in onda questa sera, mercoledì 14 dicembre 2022, eppure la Rai ha deciso di farre la puntata per rimandarla. Cerchiamo di capire il motivo legato a questa decisione last minute eMies tu. Perché Mies tunon andrà in onda questa sera mercoledì 14 dicembre 2022 Come spesso è accaduto in ...