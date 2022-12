Mercedes-AMG C63 S E-Performance | l’ibrido va veloce

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) La nuova-AMG C63 S E-è per certi aspetti rivoluzionaria nella storia dell’azienda di Stoccarda. La vettura, infatti, non monta più il tradizionale motore V8 biturbo a trazione posteriore, ma ha sposato la causa delplug-in. Il nuovo propulsore è dunque un quattro cilindri a trazione integrale. Si tratta di una svolta epocale anche

A Berlino verranno rilasciati potenti motori elettrici per la futura piattaforma dedicata alle auto sportive. L'obiettivo die' quello di diventare completamente elettrico entro il 2030 "...... Sindelfingen sarà la sede dei veicoli di fascia alta (top end) sulla piattaforma. EA, Brema e ... visto che la- Benz punta per il 2030 a diventare un marchio 100% elettrico, ma laddove le ...Da Ferrari a Mercedes, passando per Lamborghini e Audi, i garage milionari dei giocatori delle due Nazionali farebbero invidia a chiunque: ecco i modelli più potenti ...Annuncio vendita Mercedes-Benz GLE suv 350 de 4Matic Plug-in hybrid Premium Plus usata del 2021 a Pozzuoli, Napoli nella sezione Auto usate di Automoto.it ...