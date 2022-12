Lombardia | prevenzione danni nelle foreste | 10 mln per 95 progetti

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Milano, 14 dic. (Adnkronos) - La Regione, nell'ambito del programma di sviluppo rurale, ha finanziato 95, per un totale di 10.3 milioni di euro, volti a realizzare interventi dideiallecausati da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici. "L'attenzione della Regione per questo tipo di attività è costante -spiega il presidente Attilio Fontana-. Un'azione che ha l'obiettivo di preservare un patrimonio straordinario da tutelare e difendere in ogni modo". "La-aggiunge Fabio Rolfi, assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione- ha una superficie forestale di 620.000 ettari, pari a più di un quarto del territorio regionale. Porzioni di territorio da salvaguardare sia sotto il ...

La Provincia di Varese

Dalla Regione Lombardia 1,2 milioni al Varesotto per la prevenzione dei danni ai boschi (mi-lorenteggio.com) Milano, 14 dicembre 2022 – La Regione Lombardia, nell'ambito del Programma di sviluppo rurale, ha finanziato 95 progetti, per un totale di 10.3 milioni di euro, volti a realizzare ...Il bando era rivolto a enti pubblici che gestiscono squadre antincendio boschivo, consorzi forestali e a privati conduttori di superfici forestali. Quaranta i progetti bresciani beneficiari della misu ...