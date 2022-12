La Red Bull si ritrova con un conto salato quando vengono rivelate le quote di iscrizione alla F1

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Sono statele tasse d’per la prossima stagione di F1, con la Redche dovrà sostenere un forte aumento dopo il successo ottenuto nel campionato di quest’anno.diF1: la situazione RedLa Redha accumulato 759 punti in una stagione di 22 gare in cui ha conquistato il suo primo campionato costruttori dal 2013. Max Verstappen ha conquistato il suo secondo campionato piloti, con un comodo margine di 146 punti su Charles Leclerc, secondo. L’olandese ha vinto un record di 15 gran premi, mentre il compagno di squadra Sergio Perez ne ha vinti due. Con ledibasate sui punti ottenuti nell’anno precedente, la Redsi è trovata a ...

Red Bull

L'auto dello scorso anno è figlia di un progetto riuscito, essere stati superati dalla- che ha una scuola tecnica di prim'ordine - può essere una delusione per la Ferrari e i ferraristi, ma ...Dominiodal 2010 al 2013, dominio Mercedes dal 2014 al 2020, doppietta di titoli di nuovo dellanel 2022 dopo la sparizione del 2021 tra queste due scuderie: da 13 anni i titoli mondiali ... Nutrizione per rider MTB: Danny MacAskill Ufficiale l'annuncio del nuovo team principal in casa Maranello. Le quote però dicono che Verstappen parte due spanne sopra Charles e compagnia ...Infatti, Honda, grazie agli accordi con Red Bull Racing e Scuderia AlphaTauri , ha continuato a fornire, a pagamento, a questi team le power unit con il relativo supporto tecnico. Power unit il cui sv ...