Duplice omicidio di Racalmuto | fermato il figlio della coppia | ' Vedo i fantasmi'

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Ildi, in cui hanno perso la vita due coniugi, ha già un colpevole. E' stato infattiil, Salvatore Sedita di 34 anni . Avrebbe detto, e ripetuto,...

I sospetti si erano subito concentrati sull'indagato, ritenuto l'autore del. I corpi senza vita di marito e moglie, rispettivamente di 66 e 62 anni, sono stati scoperti da una figlia ...Ildi Racalmuto , in cui hanno perso la vita due coniugi, ha già un colpevole. E' stato infatti fermato il figlio della coppia, Salvatore Sedita di 34 anni . Avrebbe detto, e ripetuto, ...La Procura di Agrigento, già dalla scorsa notte, ha disposto sul presunto omicida una serie di riscontri e accertamenti di carattere psichiatrico ...Per Fabiana De Angelis, che era ricoverata in condizioni gravissime, è stata dichiarata la morte cerebrale. Nuovi particolari sulla dinamica dei fatti ...