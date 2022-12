Consiglio Ue | Zucconi FdI | Italia va a testa alta | con proposte e non supina

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) (Agenzia Vista) Roma, 14 dicembre 2022 “L'in Europa c'è e ci sarà. L'ha una propria politica energetica da proporre in Europa e se l'Europa non adotta una politica energetica comune il problema si riproporrà all'infinito. Questa favola che questo governo siano contro l'Europa credo che sia già caduta. Quando uno si muove in ambiti internazionali e in contesti come quello dell'Unione Europea, ci vuole un'opera diplomatica e convincimento fatta di contenuti”. Così il deputato di FdI e segretario di presidenza della Camera, Riccardo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

L'onorevole Zucconi è intervenuto al Tg Plus di Cusano Italia Tv sulle comunicazioni alla Camera di Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue.