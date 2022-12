(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Silvio, purtroppo per noi e per tutta l'Italia, ha ancora voce in capitolo sui destini del Paese. Il leader di Forza Italia, nonostante l'età avanzata, è ancora quell'offensivo e sessista ...

Globalist.it

Nel suo discorso ai calciatori,si è lasciato andare all'ennesima uscita di pessimo gusto. "Abbiamo trovato un nuovo allenatore che era l'allenatore della nostra squadra Primavera: è bravo,...... quando ricopriva la carica di numero uno del Viminale nel governo. Buona parte dei ... "Profonda amarezza e vergogna per ilstriscione, esposto oggi in città, che offende la ... Berlusconi disgustoso ai calciatori del Monza: “Se vincete contro una big, vi porto un pullman di troie” Berlusconi disgustoso alla cena del Monza, nel discorso ai calciatori: "Ora arrivano Juventus, Milan eccetera e se vincete con una di queste grandi squadre vi faccio arrivare nello spogliatoio un pull ...Nessuna tregua di Natale o Capodanno in Ucraina è prevista nell'agenda della Russia. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riporta la Tass.