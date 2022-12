BellaMa’… si cambia per non morire

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Pierluigi Diaco intervista Loredana Lecciso - BellaMa' BellaMa’ è cresciuto negli ascolti rispetto ad inizio stagione. Si aggirava attorno al 2-3% di share, ora supera abbondantemente il 4%, con puntate oltre il 6% durante i Mondiali di calcio. E’ proprio vero che alle novità occorre dare del tempo per carburare, ma nel caso del programma condotto da Pierluigi Diaco deve per forza essere successo qualcosa che va oltre le tempistiche. Troppo brutto per essere vero, figuriamoci per poter anche solo sperare di crescere negli ascolti. La trasmissione pomeridiana di Rai 2, infatti, è stata completamente stravolta rispetto a come era stata pensata e realizzata all’inizio. Di BellaMa’ di settembre è rimasto poco o nulla, eccetto il titolo. Oggi Diaco vivacchia perché conduce l’ennesimo talk di interviste a ospiti famosi, spesso del momento – vedi i concorrenti di Ballando con le Stelle – ...