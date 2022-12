Atalanta | le plusvalenze più ricche dal 2010 a oggi

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Con la cessione di Romero al Tottenham nei mesi scorsi, leper l’nell’era Percassi hanno superato i 400 milioni di euro. Dal, anno in cui l’attuale proprietà ha acquisito la maggioranza del club nerazzurro, le operazioni di mercato hanno rappresentato una fetta rilevante di entrate per la società, pari a circa il L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

