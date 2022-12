Arisa | com’è cambiata negli anni | spunta un vecchissimo video | sembra un’altra persona

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) La ragazza del, anche se oggi è completamente. Ricordi com’era agli inizi? Ètantissimo, nonlei Rosalba Pippa, in arte, è nata a Genova il 20 agosto del 1982. Oggi è una delle cantanti italiane più affermate e amate dal pubblico, ormai sulla cresta dell’onda da tanti. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Wired Italia

Nonun errore del fotografo, ma il nuovo trend del momento nel fashion system (avete presente) che dimostra soltanto quanto il pubblico sia ancor ingenuo. Ma quand'che vi svegliate di ...da diverso tempo che si lascia andare a scatti sexy che mettono in mostra le sue forme ma questa sicurezza femminile, trovata all'età di 40 anni, sembra proprio non piacere ai suoi fan che, ... Torna il disco club di Vanity Fair e Maison Valentino come closing party dell'edizione 2022 di Vanity Fair Stories